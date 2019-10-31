Москва, 31 октября 2019, 00:32 — REGNUM Правительство Российской Федерации утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2020 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ 30 октября.

Счёт за ЖКХ
Счёт за ЖКХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В документе за подписью главы правительства РФ Дмитрия Медведева под номером №2556-р от 29 октября содержаться предельные индексы повышения цен на тарифы ЖКХ для каждого региона России.

Согласно этому документу, на первое полугодие 2020 года для всех субъектов Федерации предельный индекс установлен на 0%.

А вот на второе полугодие повышение тарифов ЖКХ ожидается во всех регионах. Максимальный индекс в Чечне — 6,5%.

Далее следуют: Кабардино-Балкария — 5,4%, Дагестан — 5,2%, Ингушетия — 5,1%, Омская область — 5%, Якутия — 5%. Москва — 5%, Карачаево-Черкессия — 4,9%, Кузбасс — 4,9%, и так далее.

Минимальный индекс в Ненецком автономном округе — 2,4%.