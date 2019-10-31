Душанбе, , 00:21 — REGNUM На очередном заседании нижней палаты парламента Таджикистана, прошедшем 30 октября, депутаты приняли поправки в закон «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2019 год». Однако фактически данные дополнения действуют уже десять месяцев.

По словам заместителя министра финансов Карим Гулмуродзода, поправки касаются освобождения ЗАО «Агротехсервис», находящегося в городе Гиссар, с начала 2019 года от уплаты таможенной пошлины и НДС на ввозимые в страну запчасти для сборки сельхозтехники и машин, а также от уплаты НДС при перемещении готовой продукции предприятия.

Как отметил спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров, соответствующие поправки в госбюджет необходимо было разрабатывать и предоставлять на утверждение депутатам своевременно, то есть ещё в прошлом 2018 году или хотя бы в начале 2019 года. Ведь предприятие уже десять месяцев пользуется данными льготами. В то время как поправки в законопроект были приняты только сейчас.

Карим Гулмуродзода отметил, что ЗАО «Агротехсервис» за прошедшие три квартала 2019 года собрало 160 единиц сельхозтехники и машин, в том числе 92 трактора «Беларусь». Из них 40 единиц техники, в частности 16 тракторов, предприятие отправило на экспорт в Узбекистан.

Отметим, что государственный бюджет Таджикистана за январь-сентябрь 2019 года составил 16,7 млрд сомони, что на 3,9% меньше намеченного плана. Недобор бюджета составил 680 млн сомони или более 70 млн долл.

Напомним, что ЗАО «Агротехсервис» — это совместное таджикско-белорусское предприятие, введённое в эксплуатацию в мае 2018 года, которое занимается сборкой сельхозтехники белорусского производства.