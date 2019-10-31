Занзибар, Танзания, , 09:19 — REGNUM Союз частных агентств занятости Занзибара поблагодарил правительство Занзибара Объединенной Республики Танзания (ОРТ) за предоставление возможности посетить международную конференцию в Омане с целью повышения занятости населения.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, об заявил лидер делегации Занзибара Аман Хамис Факих в аэропорту им. Абейд Амани Каруме перед отъездом в Оман на трехдневную международную конференцию, организованную при сотрудничестве правительств Занзибара и Омана.

По его словам, благодаря появившейся возможности, они смогут разрешить имеющиеся проблемы трудоустройства молодежи.

Союз также призвал молодежь не унывать и искать работу за рубежом, поскольку правительство имеет большую поддержку инвесторов, которые могут оказать помощь в данном вопросе.