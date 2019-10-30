Саранск, , 22:34 — REGNUM В Мордовии до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию три новых детских сада в рамках национального проекта «Демография». Число мест в дошкольных учреждениях республики вырастет, благодаря новым объектам, на 390 единиц, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Строительные площадки посетил глава Мордовии Владимир Волков. Здания новых детских садов уже возведены — и в Пензятке Лямбирского района на 70 мест, и в поселках Ромоданово и Луховка — на 160 мест каждый. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, подводятся инженерные сети и идет монтаж коммуникаций. К сожалению, подрядчики не сумели в полной мере воспользоваться погожими осенними днями, и работы идут с некоторым отставанием от графика, которое в основном касается выполнения работ по планировке и благоустройству прилегающих территорий.

«Все работы по благоустройству территорий новых детских садов должно быть завершены в ближайшее время и — с должным качеством!», — подчеркнул глава республики.

Кроме того, Волков раскритиковал темпы строительства нового бассейна на площадке МГПИ имени М.Е. Евсевьева. Он поручил увеличить численность работающих на площадке людей и строительной техники, чтобы отставание от графика на объекте было ликвидировано.

Также остался недоволен глава Мордовии и темпом работ по благоустройству бульвара Веденяпиных в Саранске. Работы велись с лета, однако, результат оказался не удовлетворительным. Сейчас подрядчик снимает асфальтовое покрытие, уложенное с нарушением технологии, и делает новое в соответствие со всеми строительными нормами и требованиями.

«Это делается для людей, по просьбе и пожеланиям жителей Пролетарского района. Бульвар должен быть современным и красивым, а асфальтовое покрытие — качественным и служить долгие годы, за это отвечает подрядчик», — заключил Владимир Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, также в рамках нацпроекта «Демография» в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новый детский сад в Атюрьевском районе республики. Новое учреждение будет принимать воспитанников не только из Атюрьева, но и близлежащих населенных пунктов. действующий в районе детский сад, несмотря на строительство пристроя в ходе несколько лет назад прошедшего капитального ремонта, не может вместить всех желающих.

Помимо строительства новых детских учреждений ранее правительству было поручено разработать республиканскую программу по реконструкции действующих детских садов.