Ижевск, , 22:21 — REGNUM До конца 2019 года 228 социально значимых объектов Удмуртии получат доступ к сети интернет. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Работы будут проходить в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

В число учреждений, где проведут интернет уже с 1 декабря попали 113 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), 81 школа, 14 администраций муниципальных образований, 13 учреждений среднего профессионального образования, 4 подразделения Росгвардии, 1 пожарная часть.

В течение трех лет к интернету подключат 875 социальных учреждений. Общий объем инвестиций, выделенных на эти цели, составит 670 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, на территории страны в рамках указанного нацпроекта до 2024 года планируется подключить 39 тыс. образовательных организаций, 32,5 тыс. ФАПов, 15,7 тыс. органов госвласти и местного самоуправления, 5,6 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов, территориальных и участковых избиркомов, 2 тыс. военкоматов и 166 участковых пунктов полиции.