Ульяно, , 22:10 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в ходе встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым осудил актуальные вопросы социально-экономического развития. В частности, вопросы здравоохранения и развития сети автодорог, а также подготовки к 150-летию Владимира Ленина, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Отдельное внимание на встрече уделили мероприятиям по повышению качества здравоохранения в Димитровграде. В частности, вхождения Клинической больницы №172 ФМБА в нацпроект «Здравоохранение», решение вопросов кадрового дефицита в отрасли и модернизацию первичного сосудистого отделения.

Еще одной темой для обсуждения стало строительство в Димитровграде объездной дороги. Этот вопрос крайне актуален в связи с развитием инфраструктуры для нового Федерального центра медицинской радиологии. Сейчас рассматривается вопрос включения мероприятий по строительству новой объездной дороги в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Кроме того, по словам Морозова, до настоящего момента сформирован реестр памятников Ленину, которые необходимо отреставрировать. На территории региона будут реконструированы памятники и объекты культурного наследия его имени, а также создан туристический центр советского наследия. Сумма будет предусмотрена в бюджете области на 2020 год. Особое значения имеет проект реставрации Ленинского мемориала. При сохранении существующего графика уже в июне 2020 года начнется следующий этап реставрации — отделка внутренних помещений.

Зюганов поддержал все инициативы губернатора и отметил, что возьмет их реализацию под личный контроль.