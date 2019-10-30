Эр-Рияд, , 21:52 — REGNUM Министр финансов США Стивен Мнучин надеется, что после заключения торгового соглашения с Китаем поставки американской сельхозпродукции в КНР увеличатся до $40−50 млрд в год, 30 октября передает агентство Reuters.

Мнучин сообщил журналистам в Эр-Рияде, что $50 млрд являются «целевым» показателем, и «для увеличения потребуется некоторое время». Именно данный объем закупок обсуждается как обязательство Китая в рамках торгового соглашения с США.

Как сообщало ИА REGNUM, подписание «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем ожидалось на саммите АТЭС в Чили в середине ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит из-за массовых протестов в стране.

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