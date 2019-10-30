р-н Нижневартовский, , 21:26 — REGNUM В Югре администрация сельского поселения оштрафована антимонопольной службой на 100 тыс. рублей за нарушения законодательства о государственных закупках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Прокурорская проверка документации администрации сельского поселения Ларьяк Нижневартовского района выявила нарушения в двух контрактах на благоустройство общественной территории.

Срок выполнения работ, определённый в контрактах, не соответствовал сроку, указанному в аукционной документации. По данному факту в отношении администрации села было возбуждено два дела по ч.1 ст. 7.32. КоАП РФ («Заключение контракта по результатам определения подрядчика с нарушением объявленных условий»).