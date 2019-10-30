Будапешт, , 20:44 — REGNUM Компания-оператор проекта газопровода «Северный поток — 2» намерена достроить трубопровод в срок. Об этом сегодня, 30 октября, заявил журналистам глава российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер.

Напомним, что сегодня власти Дании накнец-то дали разрешение на прокладку трубопровода «Северный поток — 2» через датскую исключительную экономическую зону.

Миллер напомнил, что протяженность участка по датской исключительной экономической зоне — 147 километров. Трубопровод может быть проложен за пять недель.

«Протяженность участка — 147 километров, эти работы могут быть выполнены за пять недель», — сказал Миллер.

При это он добавил, что нужен еще некоторый подготовительный период перед началом работ по прокладке, но несмотря на это, компания-оператор планирует, что трубопровод будет готов до конца 2019 года.

«Еще будут подготовительные работы, еще раз говорю: компания-оператор настроена на то, чтобы выполнить все запланированные работы по проекту «Северный поток» в срок», — отметил Миллер.