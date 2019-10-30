Кострома, , 19:47 — REGNUM Ввод жилья в Костромской области в январе-сентябре 2019 года составил 157,1 тысяч кв. метров, что на 28,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Костромастат.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» увеличился на 28,6% и достиг 8 млрд 594,7 млн рублей. По данным ведомства, за счет собственных средств костромичи за девять месяцев этого года построили 94,7 тысяч кв. метров жилья. Это на 11% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Более 38% от общего ввода жилья построено в сельской местности.

В строительной сфере региона по официальным данным работает почти 18 тысяч человек. В Костромской области 1,3 тысячи организаций и более 700 индивидуальных предпринимателей заняты в этой сфере.

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