Ашхабад, 30 октября 2019, 19:43 — REGNUM «Высококачественный туркменский газ согревает сердца сотен миллионов китайских семей», — заявил вице-президент государственной компании «PetroChina» Ван Чжунцай, выступая на проходящей в Ашхабаде международной конференции «Нефть и газ Туркмении — 2019», пишет «Электронная газета нефтегазового комплекса Туркмении».
По его словам, туркменское голубое топливо получают свыше полумиллиарда жителей 22 китайских провинций.
Также Ван Чжунцай отметил, что за последние 10 лет Китай импортировал из Туркмении 252 млрд кубических метров природного газа.
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