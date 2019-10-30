Ульяновск, , 19:16 — REGNUM В Ульяновске с 2020 года расчёт земельного налога под гаражно-строительные кооперативы будет проводиться по новой ставке. Она снизится вдвое, что позволит сэкономить жителям 9,2 млн рублей, сообщает городская дума.

Данный вопрос был рассмотрен сегодня, 30 октября, на заседании столичного парламента. Депутаты отмечают, что с просьбой снизить земельный налог ранее несколько раз обращались председатели ГСК. В результате парламентарии приняли решение о снижении ставки земельного налога под ГСК с 1,5% до 0,75%. По расчётам, это позволит горожанам сэкономить 9,2 млн рублей.

Данная льгота будет касаться не только гаражно-строительных кооперативов, но и индивидуальных владельцев.

Расчёт по сниженной процентной ставке будет производиться с 2020 года.