Нью-Йорк, США, , 19:03 — REGNUM Фондовый рынок США перешел в «красную зону» уже через час после открытия торгов, 30 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустилася на 25,28 пункта (0,09%), до 27 046,14 пункта, индекс S&P 500 опустился на 3,51 пункта (0,12%), до 3033,38 пункта, индекс Nasdaq упал на 15,35 пункта (0,19%), до 8261,50 пункта.

Американский рынок находится под давлением новостей об осложнении торговых переговоров между США и Китаем.

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