Грозный, , 18:28 — REGNUM Со второго полугодия 2020 года во всех субъектах РФ будут повышены тарифы на услуги ЖКХ. Наибольший размер повышения может произойти в Чечне. Правительство РФ утвердило индексы возможного повышения размеров вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Для Чечни этот показатель утвержден на уровне 6,5%. Это самый высокий индекс в России. Второй в Северо-Кавказском федеральном округе по размерам повышения стала Кабардино-Балкария — 5,4%. Выше 5% показатель у Дагестана и Ингушетии — 5,2% и 5,1% сответственно.

Меньше, чем у соседей по округу, могут быть повышены во втором полугодии 2020 года тарифы за коммуналку для населения Карачаево-Черкесии — 4,9%, Северной Осетии — 4,7% и Ставропольского края — 3,6%.

Напомним, индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утверждаемый ежегодно правительством РФ, определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги по региону. В соответствии с ним власти субъектов РФ утверждают тарифы на услуги ЖКХ.

Стоит отметить, что самая низкая планка возможного повышения тарифов на услуги ЖКХ в России на 2020 год установлена для Ненецкого автономного округа — 2,4%.