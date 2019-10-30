Москва, , 18:26 — REGNUM В Совфеде приветствовали разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток — 2».

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как бы то ни было, «зеленый свет» дан, и надеемся, что работа пойдет полным ходом. Как сообщают СМИ, Nord Stream 2 AG в состоянии уложить датский участок трубы за полтора месяца. Похоже, теперь реализация проекта — вопрос месяцев, а не лет», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

Разрешение Дании, по его мнению, безусловно, событие, поскольку ожидание длится уже более двух лет, и еще буквально месяц назад никаких гарантий положительного решения никто бы не дал.

«Можно себе представить, под каким мощным давлением оказались политики небольшого европейского государства, учитывая масштаб трансатлантического «антипотокового» лобби от Украины и Польши до Америки», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Полностью завершить строительство трубопровода Россия намерена уже к концу 2019 года.

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