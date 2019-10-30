Саранск, , 18:25 — REGNUM До конца 2020 года в Атюрьевском районе Мордовии планируется построить новый детский сад на 90 мест. Возведение нового учреждения планируется в рамках национального проекта «Демография», сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Причем новое учреждение будет принимать воспитанников не только из Атюрьева, но и близлежащих населенных пунктов. В настоящее время в Атюрьеве расположен детский сад «Сказка», который несколько лет назад был капитально отремонтирован, с учетом пристроя количество мест здесь увеличилось вдвое. Однако пока всех желающих принять этот детский сад не может.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Владимир Волков отмечал, что строительство новых детских садов — очень важная работа, требующая много сил и времени. Однако при этом нельзя оставлять без внимания уже действующие дошкольные учреждения, которые нуждаются в ремонте или обновлении. Весной текущего года он поручил правительству региона разработать республиканскую программу по реконструкции действующих детских садов.