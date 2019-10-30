Москва, , 18:18 — REGNUM Закон о специальных условиях уплаты налогов для самозанятых граждан все ещё «сырой» и позволяет бизнесу сокращать свои расходы, однако это не помешает распространению налогового режима на новые регионы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых с 2020 года еще на 19 регионов РФ. Речь идёт о Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также о Воронежской, Волгоградской Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях и о Красноярском и Пермском краях, Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Югре и Башкирии. Сегодня особые условия действуют только в четырёх регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарии. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что режим самозанятых можно было бы распространить и на другие регионы страны.

«Налог о самозанятых, призванный вывести «из тени» мелких предпринимателей, был введен в четырех регионах страны экспериментально с 1 января 2019 года. Изначально речь шла о том, что эксперимент будет длиться 10 лет и затем внедряться по всей стране. Однако по итогам 10 месяцев эксперимент был признан удачным и со следующего года его планируется внедрить по территории РФ», — напоминает Сигал.

По его словам, отклики об эксперименте действительно, в основном, позитивные. Однако при этом многие специалисты отмечают, что этот закон стал лазейкой для бизнеса, который за счёт новых правил сможет сократить свои затраты.

«Выявлены случаи, когда коммерческие фирмы переоформляли своих сотрудников, выводя за штат и оформляя как самозанятых. Такой сотрудник обходится фирме гораздо дешевле», — рассказывает Сигал.

Кроме того, отмечает он, за последний гол увеличилось число индивидуальных предпринимателей, которые ради сокращения суммы выплачиваемых налогов также переходили в статус самозанятых.

«Как следствие — уменьшение поступления налоговых сборов в регионах. Изначально специалисты называли наспех принятый закон «сырым», не проработанным. И вот через два месяца, судя по всему, эта практика получит более широкое распространение по стране», — отмечает Сигал.