Великий Новгород, , 18:03 — REGNUM Новгородская область за девять месяцев 2019 года сократила задолженность потребителей региона за поставленный газ перед ПАО «Газпром» на 45,7% — на 1 октября общая сумма долга составляла 918 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона по итогам встречи губернатора Новгородской области Андрея Никитина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Основной темой встречи стала газификация региона. В 2018 году уровень газификации Новгородской области оценивался в 58,2%.

Напомним, ранее из-за большой просроченной задолженности за поставленный газ программа газификации региона была приостановлена.

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