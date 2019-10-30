Вильнюс, , 17:43 — REGNUM Европейская статистическая служба Евростат представила очередной обзор экономик стран ЕС, в котором на этот раз сравнила соотношение зарплат и налогов в каждой конкретной стране ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 октября. По этому показателю Литва заняла 25 место из 28 стран ЕС.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Соотношение налогов и ВВП Литвы составляло в 2018 году 30,5%, средний показатель в ЕС 40,3%. Самый высокий показатель зафиксирован во Франции (48,4%), Бельгии (47,2%) и Дании (45,9%). По соотношению доходов и налога на имущества Литва также третья с конца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве рассуждают о введение налога на недвижимость, если её стоимость выше 100 тыс. евро (в настоящий момент налог считается от имущества стоимость от 250 тыс. евро), налог на автомобили, собираются обложить налогом имущество банков и страховых компаний, при этом банки уже намекнули, что непредвиденные расходы заложат в свои тарифы, то есть налоги заплатят обычные жители.