Минск, , 17:32 — REGNUM Минтруда Белоруссии постановлением №50 от 23 октября повысило размер бюджета прожиточного минимума на 92 деноминированные белорусские копейки (менее $0,5 в эквиваленте). В итоге с 1 ноября БПМ в среднем на душу населения вырастет с 230,91 бел.руб. до 231,83 (почти $113 по нынешнему курсу Нацбанка Белоруссии).

Министерством утверждены показатели БПМ по основным социально-демографическим группам: трудоспособное население — 257 белорусских рублей 86 копеек; пенсионеры — 177 белорусских рублей 79 копеек; студенты — 224 белорусских рубля 80 копеек; дети в возрасте до трех лет — 149 белорусских рублей 63 копейки; дети в возрасте от трех до шести лет — 205 белорусских рублей 16 копеек; дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 251 белорусский рубль 19 копеек.

В связи с изменением БПМ пересматриваются: минимальные трудовые пенсии;

надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров; доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; социальные пенсии; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за достигшим 80-летнего возраста; размеры государственных пособий воспитывающим детей семьям.