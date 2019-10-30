Тамбов, , 17:32 — REGNUM Тамбовская область получит федеральное финансирование на достройку трех проблемных домов. Соответствующе соглашение подписали генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Олег Говорун и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Дом 171 по улице Карла Маркса Tambov.gov.ru

Согласно соглашению, федеральные средства будут направлены на завершение строительства трех долгостроев в Тамбове. Речь идет о домах 30а по улице Московская, 72а по улице Коммунальная, 3/3 по улице Карла Маркса. На достройку этих объектов в четвертом квартале 2019 года предусмотрено финансирование из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. После ввода объектов в эксплуатацию более 180 пострадавших граждан получат свои квартиры.

Тамбовская область стала одним из первых регионов, с которым подписано такое соглашение. Средства, направленные через механизм Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, пойдут на разрешение ситуации с проблемными домами в регионе.

Губернатор Александр Никитин неоднократно подчеркивал, что область не бросит своих жителей в трудную минуту, в том числе и дольщиков. На личном контроле он держит ситуацию с каждым многоквартирным домом, который отнесен к категории проблемных из-за неисполнения в установленные сроки застройщиками обязательств по передаче участникам долевого строительства жилых помещений.

Так, ранее областная администрация за счет внутренних источников приняла меры по завершению строительства еще двух тамбовских долгостроев: это дома 69а корпус 3 по улице Интернациональная (65 квартир) и 171 по улице Карла Маркса (79 квартир). В ноябре текущего года планируется проведение торжественных мероприятий по передаче ключей жильцам этих домов.

Также на Тамбовщине действует региональный план-график («дорожная карта») по решению проблем пострадавших граждан, в который включили десять домов. Для завершения строительства проблемных объектов в регионе создана некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Тамбовской области». Кроме того, сейчас идет работа по внесению изменений в закон «О мерах по защите прав граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов, перед которыми застройщиками не исполнены обязательства по передаче им жилых помещений, на территории Тамбовской области».

Напомним, что в этом году в регионе часть проблемных объектов уже введена в эксплуатацию. Так, новоселье справили жители дома 9а по улице Сенько (48 квартир) и дома 69а корпус 2 по улице Интернациональная (108 квартир). Возобновлены работы на объектах по улицам Рылеева, Чичерина/Северо-Западная, Московская.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре губернатор Александр Никитин встречался в Москве с вице-премьером России Виталием Мутко. В числе поднятых тогда вопросов — завершение строительства проблемных домов. Губернатор сообщил, что план по вводу долгостроев выполняется без нарушений сроков: каждые два-три месяца в регионе происходит сдача очередного дома.

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