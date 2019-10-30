Нижний Новгород, , 17:26 — REGNUM Аудит системы здравоохранения в Нижегородской области показал, что существует значительный накопленный «недоремонт» медицинских учреждений. Власти области направили дополнительные ресурсы на сокращение дефицита государственной программы «Гарантия оказания бесплатной медицинской помощи» в 2019 году, заявил губернатор Глеб Никитин.

«В принципе, первичное звено в целом в стране испытывало недостаток финансирования именно для капитального ремонта, для реконструкции, но у нас эта тенденция была особо ярко выражена в последние годы», — отметил он и добавил, что в этом году эта диспропорция устраняется.

Программа «гарантий» 2019 года бездефицитна, в 2020 году на ремонты медучреждений планируется направить 750 млн рублей.

«Также мы составили долгосрочную стратегическую программу ремонта: на 160 медучреждений мы предполагаем направить более 6 млрд рублей. Работа по подготовке этой программы совпала с поручением президента Владимира Путина, который 2 сентября подписал комплексный план по развитию первичного звена здравоохранения и отрасли в целом», — заключил Никитин.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в Светлогорске (Калининградская область) проходит подготовка к расширенному заседанию Госсовета, которое проведет президент РФ Владимир Путин, по проблемным вопросам модернизации первичного звена здравоохранения в регионах. Совещанию предшествует рассмотрение актуальных вопросов строительства и ремонта медучреждений, санавиации в формате рабочих групп.