Екатеринбург, , 17:21 — REGNUM Глава Минстроя Владимир Якушев высказался за жёсткую регламентацию процедуры передачи квартир в новостройках дольщикам. Об этом чиновник заявил на форуме 100+ Forum Russia в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.

Владимир Якушев Minstroyrf.ru

Якушев привёл пример, когда дольщики принимают квартиры вместе с юристами и выставляют застройщикам претензии, из-за которых компания должна вложить в сданный объект большие суммы.

«Должна быть золотая середина. Процедура должна иметь жесткий, понятный для всех регламент», — сказал министр.

В противном случае можно загубить инвестиционную составляющую у строительного бизнеса, считает федеральный чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Якушев призвал подумать о том, чтобы переписать Градостроительный кодекс. В нынешнем виде документ является «нечитабельным», заявил министр.

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