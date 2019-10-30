Москва, , 17:11 — REGNUM 30 октября 2019 на Youtube-канале ИА REGNUM вышло новое видео с круглого стола, который прошел 28 октября 2019 г. в пресс-центре информационного агентства.

Круглый стол «Россия — образ будущего. Экономика» © ИА REGNUM

Круглый стол «Россия — образ будущего. Экономика» был посвящен анализу действующей экономической модели и её перспективам, участники рассмотрели ряд идей, направленных на концептуальное совершенствование действующей модели и её трансформацию в целях наиболее полного обеспечения национально-государственных интересов. Участие в круглом столе приняли:

Агеев Александр Иванович — профессор МГИМО, генеральный директор Института экономических стратегий и Международного научно-исследовательского института проблем управления, д.э.н.;

— профессор МГИМО, генеральный директор Института экономических стратегий и Международного научно-исследовательского института проблем управления, д.э.н.; Ведута Елена Николаевна — заведующая кафедрой Стратегического планирования и экономической политики МГУ им. М.В. Ломоносова, д.э.н.;

— заведующая кафедрой Стратегического планирования и экономической политики МГУ им. М.В. Ломоносова, д.э.н.; Ершов Михаил Владимирович — профессор Финансового университета при Правительстве РФ, главный директор по финансовым исследованиям Института энергетики и финансов, д.э.н.;

— профессор Финансового университета при Правительстве РФ, главный директор по финансовым исследованиям Института энергетики и финансов, д.э.н.; Кобяков Андрей Борисович — председатель правления Института динамического консерватизма, член Изборского клуба, к.э.н.;

— председатель правления Института динамического консерватизма, член Изборского клуба, к.э.н.; Митяев Дмитрий Аркадьевич — директор Центра Международного научно-исследовательского института проблем управления;

— директор Центра Международного научно-исследовательского института проблем управления; Сверчков Андрей Геннадьевич — заместитель главного редактора ИА REGNUM ;

— заместитель главного редактора ; ряд других экспертов.

Читайте ранее в этом сюжете: Круглый стол: «Россия – образ будущего. Внутренняя политика»