Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM Настало время менять фискальную налоговую систему в России, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов. Такое заявление в беседе с корреспондентом ИА REGNUM он сделал, комментируя заявление Минэкономразвития РФ о новой методике подсчёта бедных за 1,3 млрд рублей.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

«Раньше существовала налоговая полиция. Я считаю, что настало время менять фискальную налоговую систему. Необходимо создать структуру, которая будет заниматься этой деятельностью, набрать опытных сотрудников. Структура должна подчиняться президенту РФ», — сказал собеседник агентства.

Напомним, с 2020 года в России может измениться подход к учёту уровня бедности в стране. Предполагается, что Росстат начнёт сопоставлять свои данные об уровне бедности с информацией о налогах и страховых взносах граждан. Также речь идёт о статистическом анализе сведений о финансовом положении, условиях жизни и трудовой деятельности граждан по нескольким целевым группам.

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