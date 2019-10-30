Рига, , 16:54 — REGNUM Новый бюджет принесёт Латвии и её жителям стабильность. Об этом, как пишет портал Press. lv, заявил министр финансов страны Янис Рейрс на сегодняшних парламентских слушаниях по бюджету.

По словам Рейрса, в бюджете-2020 выделены дополнительные средства для здравоохранения, образования, юстиции и внутренней безопасности. Он отметил, что из дополнительного финансирования, доступного в следующем году, треть — 50 млн евро, выделена медицине, в том числе 42 млн на зарплаты медицинских работников.

По его словам, для здравоохранения в бюджетах государства и самоуправлений в целом предусмотрено 1,37 млрд евро или 4,1% внутреннего валового продукта (ВВП), что обеспечивает установленную законом долю — 4% от ВВП.

Министр финансов Латвии подчеркнул, что подготовлен сбалансированный бюджет и не увеличены налоги, что означает стабильность для жителей и предпринимателей.

«Этого удалось добиться в условиях снижения прогноза роста ВВП на 0,2 процентных пункта до 2,8%. То есть приходилось рассчитывать на меньше финансирование, чем предполагалось раньше», — сказал Рейрс.

Он напомнил, что экономика Латвии подвержена внешним влияниям, которые в последнее время в основном негативны.

Напомним, что на 7-ое ноября в Латвии намечена акция протеста медиков, которые требуют повышения зарплат в объеме 120 млн евро, оговорённых принятым ранее законом, который отказалось выполнять правительство Кришьяниса Кариньша.