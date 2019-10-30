Москва, , 16:44 — REGNUM На департамент СМИ и рекламы столицы в проекте бюджета на 2020 год заложено 15 млрд рублей. Такая информация была озвучена на заседании Московской городской думы.

Во время рассмотрения проекта бюджета депутаты поинтересовались на что пойдёт миллиарды рублей. Руководитель департамента СМИ и рекламы столицы Иван Шубин сообщил, что такие крупные расходы связаны с тем, что в федеральных СМИ мало внимания уделяют московской тематике.

«СМИ — самый важный и востребованный источник новостей для москвичей. Но московская тематика в федеральных СМИ представлена весьма мало. Задача департамента — обеспечивать круглосуточное доведение до москвичей о событиях в городе о городских программах, об их влиянии на жизнь москвичей. Осуществляется активная работа по формированию неприятия терроризма и развитие традиционных ценностей», — сказал Шубин.

При этом большая часть заложенных в проекте бюджета средств должны пойти на финансирование и поддержку СМИ.

«Что касается распределения бюджета то в 2020 году 12,9 млрд рублей выделяется на поддержку телевидения и печатных СМИ, радио, интернет изданий, публикацию в федеральных СМИ материалов о Москве», — заявил Шубин.

Также заложена компенсация платежей столичных редакций за аренду недвижимости, проведение отраслевых мероприятий м 1,3 млрд рублей предусмотрено на контроль и мониторинг наружной рекламы.

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