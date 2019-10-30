Рига, , 16:36 — REGNUM В III квартале 2019-го ВВП Латвии вырос на 2,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на данные Центрального Статистического Управления (ЦСУ).

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В ЦСУ указывают, что генераторами общего роста ВВП страны служили промышленность — 4,3% и сфера услуг 3%. Розничная торговля приросла всего на 2,1%, на что указывает объем собранных налогов. Объём ВВП Латвии в третьем квартале в постоянных ценах составил 6,93 миллиарда евро, говорится в сообщении управления.

По оценкам министерства финансов страны, экономический рост Латвии в этом году составит 3,2%. В июне текущего года министерство финансов Латвии понизило прогноз роста ВВП страны на 2020-й год с 3% до 2,8%.