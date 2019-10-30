Москва, , 16:32 — REGNUM Граждане России считают оптимальным размер пенсии для достойной старости сумму в 40 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования Superjob, обнародованные сегодня, 30 октября.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно данным исследования, мужчины в среднем считают, что достойный размер пенсии — это 42,1 тыс. рублей. Женщины — 37,5 тыс. рублей.

Примечательно, что запросы граждан, доход которых превышает 80 тыс. рублей в месяц более чем на треть превышают запросы граждан с зарплатой до 30 тыс. рублей в месяц — оптимальный размер пенсии для первых — 44,3 тыс. рублей, для вторых — 33 тыс. рублей.

Порядка 29% опрошенных основным источником дохода по достижении пенсионного возраста называют работу или подработку. Жить на государственную пенсию рассчитывают только 22% опрошенных. Жить на личные сбережения — 14%. только 3% опрошенных заявили, что в случае необходимости обратятся за финансовой поддержкой к детям.