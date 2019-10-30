Рига, , 16:30 — REGNUM Латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic до конца 2020 года планирует отказаться от эксплуатации Boeing 737. Об этом информирует портал Dienas Business со ссылкой на сообщение авиакомпании.

В сообщение авиакомпании сказано, что это связано с модернизацией флота airBaltic, планирующей перейти на эксплуатацию самолетов Airbus A220−300 до 2023 года. Три новых машины этого класса появятся в распоряжении перевозчика уже в этом году, поэтому количество Boeing 737 в эксплуатации уменьшится до конца 2019-го, а прекратят летать на американских воздушных судах в 2020 г.

Отмечается, что на Airbus A220−300 airBaltic перевезла более четырех миллионов пассажиров, каждый второй пассажир в авиакомпании летает именно на этой модели. В общей сложности airBaltic совершил более 40 000 рейсов и более 100 000 часов на самолетах Airbus A220−300.

Ранее airBaltic планировал полностью отказаться от полётов на Boeing 737 текущей осенью.