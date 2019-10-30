Светлогорск, Калининградская область, , 16:30 — REGNUM В Башкирии целевые показатели национального проекта «Здравоохранение» синхронизированы с мероприятиями, планируемыми в рамках сентябрьского указа главы региона Радия Хабирова. Сейчас он принимает участие в семинаре-совещании по вопросам здравоохранения в Калининградской области, который проходит в рамках подготовки к расширенному заседанию Госсовета.

В частности, в республике запланировано строительство нового корпуса Республиканского кардиологического центра, Центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы, многофункционального больничного комплекса в уфимском микрорайоне Затон, двух роддомов, 12 поликлиник, трех сельских врачебных амбулаторий, 167 ФАПов.

ИА REGNUM напоминает, президент РФ Владимир Путин 31 октября проведет расширенное заседание президиума Государственного совета по проблемам и перспективе развития системы здравоохранения.