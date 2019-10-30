Саратов, , 16:10 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев примет участие в расширенном заседании Госсовета, где обсудят развитие здравоохранения и задачи регионов в этой сфере. В Саратовской области объем финансирования мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году составляет 1,8 млрд рублей.

В планах текущего года — начало строительства в Саратове современного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиники на 300 посещений в смену, приобретение 153 единиц оборудования в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями, строительство 12 ФАПов (Фельдшерско-акушерских пунктов) в районах.

По проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» планируется переоснащение регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений за счет закупки 97 единиц оборудования, включая два томографа.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии заседания Госсовета, которое проведет президент России Владимир Путин, повестка будет обсуждаться в формате рабочих групп, посвященных отдельным вопросам реализации Национального проекта «Здравоохранение».