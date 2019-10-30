Москва, , 16:23 — REGNUM В проекте бюджета Москвы на 2020 год заложен 1 млрд рублей на стимулирующие выплаты государственным служащим столицы. Такая информация была озвучена на заседании Московской городской думы.

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На эти расходы обратила внимание депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

«В росписи расходов по вашему департаменту есть такая позиция, как фонд мэра по стимулированию высокоэффективной гражданской службы. Почему на это выделяется миллиард рублей?» — поинтересовалась депутат.

Руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова сообщила, что эти средства идёт на стимулирование столичных чиновников. Причём такие средства на эти цели тратятся каждый год.

«Эти расходы выделяются в таком объеме ежегодно. Это стимулирование госслужащих за достижение высоких показателей при выполнении своих обязанностей. На департамент финансов это заложено потому что мы являемся ещё и финансовым органом. Поэтому эта строка присутствует», — сказала чиновник

«Это премии другими словами?» — уточнила Шувалова.

«Стимулирующие выплаты, да», — ответила Зяббарова.

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