Москва, , 15:58 — REGNUM Рынки в целом проигнорировали рост запасов нефти. По данным API, запасы выросли примерно на 600 тыс. баррелей за неделю, закончившуюся 25 октября. В свою очередь рынки ожидают данных Управления энергетической информации США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«По прогнозу запасы могут продемонстрировать рост на 494 тыс. баррелей, что в целом укладывается в предварительные оценки, поэтому если информация подтвердится, новость не повлияет на ход торгов.

30 октября завершится заседание ФРС США, на котором будет приниматься решение по ставке. Рынки, согласно фьючерсам, торгующимся на биржи CME, ожидают снижение ставки на 0,25% со 100% вероятностью.

Плюс если будут даны дополнительные намеки со стороны ФРС на дальнейшее смягчение КДП, есть вероятность усиления падения доллара, как следствие, это может оказать локальную поддержку нефти.

Краткосрочный октябрьский бычий тренд нефти марки Brent актуален, как и среднесрочный широкий боковик. Поэтому после коррекции вниз не исключены новые попытки роста к цели $63,78 за баррель.

В свою очередь бычий сценарий может перестать быть актуальным после пробоя отметки $58 за баррель», — предполагает эксперт.

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