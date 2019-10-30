Йошкар-Ола, , 15:58 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев в преддверии заседания Госсовета «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения», которое проведет президент России Владимир Путин, встретился с министром здравоохранения республики Мариной Паньковой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

По словам Евстифеева, первоочередными вопросами в рамках модернизации первичного звена здравоохранения в Марий Эл являются строительство Перинатального центра и поликлиники в Козьмодемьянске.

Панькова уточнила, что сейчас разрабатываются паспорта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь на территории республики, включая помощь поликлинических учреждений Йошкар-Олы.

По объекту в Козьмодемьянске сейчас уже заключен контракт и полным ходом идут строительные работы на те средства, которые были выделены. Завершение строительства поликлиники намечено на 2020 год.

Для начала строительства высокотехнологичного корпуса Перинатального центра готовится необходимая документация, ведется предварительная работа по подготовке территории для возведения объекта. Параллельно готовится документация для закупки необходимого оборудования.

«Все обязательства, предусмотренные на 2019 год, будут выполнены в полном объеме», — заключила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года президент России Владимир Путин раскритиковал ситуацию в первичном звене здравоохранения и поручил правительству к 1 октября разработать принципы модернизации ее системы, а также инициировать подготовку региональных программ. Принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения были утверждены правительством в октябре 2019 года. 14 октября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания обсуждался ход реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».