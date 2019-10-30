Ташкент, , 15:56 — REGNUM Пределы государственного долга впервые планируют ввести в бюджет Узбекистана на 2020 год. Об этом заявил заместитель министра финансов республики Одилбек Исаков, сообщает 30 октября издание Kun.uz.

По его словам, проект госбюджета поступит в Олий Мажлис (парламент) Казахстана в ноябре 2019 года. Отмечается, что совокупный внешний долг республики на 1 июля 2019 года составлял $20,7 млрд, что на 20% больше, чем в начале года.

По данным министерства финансов, государственный внешний долг Узбекистана по международным критериям находится на приемлемом уровне — 23,5% от ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года доходы бюджета Узбекистана составили 51 трлн сумов ($5,43 млрд по курсу на 24 августа), что на 9% больше плановых показателей.

Читайте также: Доходы бюджета Узбекистана за полгода превысили $5,4 млрд