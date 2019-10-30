Ярославль, , 15:55 — REGNUM По причине погодных условий в Ярославской области вряд ли будут завешены качественно и в срок работы по национальны проектам. Выполнять ремонт дорог и благоустройство при отрицательных температурах и 10-сантиметровом снежном покрове практически невозможно без нарушения нормативных требований.

Укладка асфальта на улице Красноборская в Ярославле

В Ярославле под снегом оказались ремонтируемые по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» улица Красноборская и Тутаевское шоссе. Несмотря на выпавший снег, рабочие продолжают укладку асфальта. Об этом свидетельствуют фотографии очевидцев. Говорить о качестве таких работ не приходится. При этом срок сдачи работ на улице Красноборской — 1 ноября.

Принёсший великие неудобства жителям Дзержинского района города Ярославля ремонт Тутаевского шоссе должен был закончиться также в конце октября. Но сроки были сдвинуты на две недели. То, что подрядчик (компания «ЕКС») сможет соблюсти технологию и закончить работы даже к середине ноября, вызывает большие сомнения.

Благоустройство Соборной площади в Ростове Великом

Очевидно, что «в зиму» ушли незаконченные работы по национальному проекту «Жильё и городская среда»: благоустройство Соборной площади в Ростове Великом и Народной площади в Переславле-Залесском. Не закончен ремонт и благоустройство Опочининской библиотеки в Мышкине. Не известны реальные сроки исполнения работ по благоустройству парка 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля.