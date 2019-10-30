Донецк, , 15:55 — REGNUM Делегация Южной Осетии принимает участие в первом международном инвестиционном форуме в Донецке. В рамках мероприятия между министерствами экономического развития ДНР и Южной Осетии было подписано соглашение, предусматривающее открытие торговых домов дружественных стран в Цхинвале и Донецке. Об этом 29 октября сообщает информагентство «Рес».

В состав югоосетинской делегации вошли заместитель председателя правительства — министр экономического развития Геннадий Бекоев, руководитель администрации президента Игорь Козаев и другие официальные лица.

Соглашение между сторонами было подписано министром экономического развития ДНР Анатолием Половяном и министром экономического развития Южной Осетии Геннадием Бекоевым.

Как сообщало ранееИА REGNUM, первый Донецкий международный инвестиционный форум организован при поддержке главы ДНР Дениса Пушилина. На мероприятие прибыли представители бизнес-ассоциаций и предприниматели из Абхазии, России, США, ЕС, Сирии, Южной Осетии и ЛНР. В рамках мероприятия состоятся дискуссии, доклады, посещение ведущих предприятий республики.

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