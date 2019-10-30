Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»
Копенгаген,
30 октября 2019, 15:55 — REGNUM Датское энергетическое агентство приняло решение разрешить строительство газопровода «Северный поток — 2» на датском континентальном шельфе. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте ведомства 30 октября.
«Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство газопроводов природного газа на датском континентальном шельфе», — говорится в сообщении энергетиков.
Напомним, в начале октября министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что надежда добиться разрешения от Копенгагена на прокладку трубопровода еще есть.
Читайте также: Новые санкции против «Северного потока — 2» придумали в Конгрессе США
А также: В Ленобласти запустили автоматическую подстанцию для «Северного потока — 2»
История вопроса
Строительство газопроводов из России в Западную Европу по дну Балтийского моря продиктовано необходимостью исключить геополитические риски, связанные с транзитом российского газа через нестабильные и крайне враждебные России постсоветские государственные образования в Восточной Европе.
Газопровод «Северный поток», состоящий из двух ниток производительностью 55 млрд кубометров газа в год был построен в 2015 году консорциумом из четырёх стран: России, Германии, Голландии и Франции. Против проекта резко выступали США, Прибалтика, Польша, Украина и Белоруссия.
«Северный поток» - самый протяжённый подводный газопровод в мире – 1224 километра.
В настоящее время идёт строительство ещё двух ниток «Северного потока» - газопровода «Северный поток-2». Также как и с первой очередью проекта, противодействие ему оказывают США, имеющие планы по продвижению на европейский рынок своего сжиженного природного газа (СПГ), и их восточноевропейские сателлиты. Помешать строительству газопровода пытаются через структуры Евросоюза путём принятия дискриминационного законодательства.
Также как и с первой очередью проекта, продвигается тезис о «зависимости» Европы от российского газа и экологической небезопасности газопровода.
Благодаря позиции основных государств Евросоюза, заинтересованных в поставках Российского газа строительство продвигается успешно и должно быть закончено к концу 2019 года.