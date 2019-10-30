Москва, , 15:52 — REGNUM «Сегодня, 30 октября, в 21:00 по мск выйдут данные по решению ФРС касательно базовой ставки. Рынок ожидает снижения на 25 б. п до 1,75%. Это будет третье снижение и предполагаю, что доллар сначала краткосрочно пойдёт на ослабление, а потом начнёт укрепляться относительно рисковых валют, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

«Фондовые рынки сейчас находятся на исторических максимумах, несмотря на то что данные оплаты труда и рынок труда показывают снижение. Большее внимание стоит уделить сопроводительному заявлению, где будет понятен дальнейший курс американской монетарной власти.

Но если учесть, что ставка уже подисчерпала свои возможности, то и дальнейшее снижение не сможет стать драйвером для экономики.

Учитывая все вышеперечисленное, можем будет стать свидетелями жёстких заявлений о паузе в снижении. При таком развитии, рисковые активы, к которым относится и рубль, устремятся вниз.

Курс может оказаться в диапазоне 66,70−68,00 руб./доллар. Поэтому стоит подождать пресс-конференции руководителя ФРС в 21:30 по мск», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль «прибавляет очки» в паре с долларом