Москва, , 15:48 — REGNUM Если бы российский бизнес мог встать и выполнить программу импортозамещения, то потребители бы это почувствовали, считает вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Наталья Золотых. Об этом она заявила 30 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Контрсанкции были политическим ответом на санкции. Уже в силу этого ожидать позитивного влияния на экономику с моей точки зрения не приходится. По моему глубокому убеждению, контрсанкции это действительно вред. Да, мы имеем определенные положительные примеры. Но скорость эскадры не может определяться скоростью самого быстрого корабля. Она определяется скоростью самого тихоходного корабля, — сказала Золотых. — Многие российские промышленные компании действительно работают на изношенном оборудовании. Они действительно очень зависят от Запада, от опыта и в настоящее демонстрируют очень низкую производительность труда».

А контрсанкции, как заметила предприниматель создали еще большую изоляцию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам сопредседателя союза потребителей «Росконтроль» Александра Борисова Россия смогла заместить иностранные продукты в количественном выражении, но не в качественном. По его словам, с момента введения пять лет назад контрсанкций, ограничивающих импорт продуктов питания из ряда стран, российские производители научились производить аналогичную продукцию. Однако её стоимость делает этот товар недоступна для большинства граждан.

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