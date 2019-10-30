Москва, 30 октября 2019, 15:48 — REGNUM Если бы российский бизнес мог встать и выполнить программу импортозамещения, то потребители бы это почувствовали, считает вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Наталья Золотых. Об этом она заявила 30 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
А контрсанкции, как заметила предприниматель создали еще большую изоляцию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам сопредседателя союза потребителей «Росконтроль» Александра Борисова Россия смогла заместить иностранные продукты в количественном выражении, но не в качественном. По его словам, с момента введения пять лет назад контрсанкций, ограничивающих импорт продуктов питания из ряда стран, российские производители научились производить аналогичную продукцию. Однако её стоимость делает этот товар недоступна для большинства граждан.
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