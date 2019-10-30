Махачкала, , 15:50 — REGNUM Порядка 30 нелегальных организаций выявлено в дагестанском секторе финансового рынка. Они не состоят в государственных реестрах и не имеют соответствующей лицензии для осуществления деятельности, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе регионального отделения Национального банка.

Управляющий отделением Владимир Черния отметил, что нелегалы финансового рынка могут использовать различные мошеннические схемы для продвижения своей деятельности. Став клиентом такой организации, по его словам, человек может потерять вложенные средства.

«Нам важна активная позиция дагестанцев и бдительность людей, для того чтобы выявлять мошенников на ранней стадии», — подчеркнул Владимир Черния.

По данным пресс-службы, за девять месяцев 2019 года Банк России обнаружил в стране более 2,1 тыс. нелегальных участников финансового рынка, из них 314 — в Южном и Северокавказском федеральных округах.

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