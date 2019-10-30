Грозный, , 15:44 — REGNUM Чечня намерена реализовать семь проектов в сфере агропромышленного комплекса в рамках государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Общая сумма инвестпроектов составляет около 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил 30 октября премьер-министр республики Муслим Хучиев.

По его словам, четыре инвестиционных проекта уже включены в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016−2025 годы». Их сумма составляет 2921,7 млн рублей. В 2019 году отобраны еще три проекта на общую сумму 689,875 млн рублей.

«Это проекты в сфере агропромышленного комплекса, реализация которых позволит улучшить качество жизни населения и снизить уровень безработицы в республике», — отметил глава правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров объявлял 2018 год Годом инвестиций. По его словам, вопрос инвестиций для республики приобретает стратегическое значение, так как темпы развития и уровень благосостояния ее жителей во многом зависят от инвестиционного климата.