Тбилиси, , 15:40 — REGNUM Штраф за нарушение правил парковки автомобиля в Тбилиси увеличивается с 10 до 50 лари. Соответствующее решение принял парламент Грузии. Об этом 30 октября рассказал на заседании правительства Тбилиси мэр города Каха Каладзе.

Как объяснил мэр столицы, увеличение размера штрафа за нарушение правил парковки необходимо для упорядочения транспортной системы города. Каладзе заметил, что одновременно меняются правила оплаты штрафа: теперь протокол о правонарушении будет размещаться на специальной веб-странице.

Для местных жителей остановка автомобиля остается бесплатной. Они должны лишь зарегистрировать собственные автомобили на соответствующей веб-странице. Для людей других районов остановка автомобиля на 15 минут является бесплатной. Остановка автомобиля на 1 час будет стоит 1 лари.

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