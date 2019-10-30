Салехард, , 15:40 — REGNUM Ямальские предприниматели предлагают поставлять в школы и детские сады региона оленину, северную рыбу и клюкву. Они выступили с инициативой внедрения в меню учащихся исконно ямальского продовольствия, сообщает информационно-аналитическое управление города Новый Уренгой.

Представитель общественной организации «Деловая Россия» Андрей Колесников посетовал, что на территории Ямала много оленей и рыбы, но при этом большая часть продукции увозится в другие регионы и зачастую недоступна для жителей автономного округа.

Отмечается, что предприниматели готовы поставлять в школы и детсады региона килограмм оленьей вырезки по 490 рублей, а трёхлитровую банку натурального сока по 109 рублей.