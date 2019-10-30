Воронеж, , 15:39 — REGNUM Муниципальное бюджетное учреждение «Единый оператор городских пассажирских перевозок» планируют создать в Воронеже, сообщила пресс-служба Воронежской городской думы по итогам заседания постоянной комиссии по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса городского парламента 29 октября.

При рассмотрении вопроса о создании учреждения депутаты рекомендовали мэрии устранить дублирование функций создаваемого МБУ и управления транспорта — при ведении реестра парковочных разрешений платных парковок и мониторинга состояния безопасности дорожного движения пассажирского транспорта.

Также новое учреждение рекомендовано наделить функциями оператора парковочного пространства. В числе основных задач оператора — проведение конкурса по подбору добросовестного инвестора в качестве оператора автоматизированной системы контроля безналичной оплаты проезда на транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 октября в Воронеже тариф на проезд в общественном транспорте вырос с 17 рублей до 23 рублей при оплате наличными и до 21 при безналичном расчёте. 30 октября более двух десятков водителей на двух маршрутах не вышли на работу в знак протеста против новой системы.

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