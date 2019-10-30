Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM Финансовое состояние жителей России оставляет желать лучшего. При этом в предложении Минэкономразвития РФ о новой методике подсчёта бедных некая доля рациональности есть, хотя мера эта несвоевременная. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя заявление Минэкономразвития РФ о новой методике подсчёта бедных за 1,3 млрд рублей.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

«При средней зарплате в 32 тыс. рублей в Ростовской области коттеджные посёлки растут, как грибы. Сами земельные участки стоят дорого, не говоря уже о самом строительстве. Ведь это же нонсенс, когда люди, отчитывающиеся о минимальном заработке, строят особняки. Это же чудеса, когда глава обанкротившегося предприятия ездит на дорогой иномарке, при этом не платит сотрудникам, не платит налоги. Пора положить этому конец. Наводить порядок в этой отрасли надо», — сказал народный избранник.

По словам Косинова, честным работникам надо предоставить льготы, в том числе налоговые.

«Трогать тех людей, которые получают небольшие зарплаты, нельзя. Это педагоги, медработники. Для них надо создать преференции. Однако выяснить, какая ситуация складывается с бедностью в реальности, надо. При этом нужно помочь честным людям», — сказал депутат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минэкономразвития РФ предлагает с 2020 года изменить подход к учёту уровня бедности в России. Ожидается, что Росстат начнёт сопоставлять свои данные об уровне бедности с информацией о налогах и страховых взносах граждан. Также речь идёт о статистическом анализе сведений о финансовом положении, условиях жизни и трудовой деятельности граждан по нескольким целевым группам.

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