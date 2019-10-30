Нижний Новгород, , 15:32 — REGNUM По итогам января-августа внешний торговый оборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился на 32%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Объем экспорта области за указанный период составил 3 млрд долларов.

По словам губернатора Глеба Никитина, идут поставки электрических устройств и аппаратуры в Китай, высокотехнологического электрического и механического оборудования для строительства АЭС в Индию, увеличились продажи электрического оборудования и топлива в Республику Корея, а также масел и жиров в Малайзию.

Общий показатель внешнеторгового оборота региона за восемь месяцев составил 5,1 млрд долларов, это 16-й результат в России и второй в ПФО — после Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по итогам 2018 года внешнеторговый оборот относительно 2017 года вырос почти на 30%, составив 8,730 млрд долларов. На экспорт приходилось 5,486 млрд долларов, из которых 3,443 млрд — в страны дальнего зарубежья, а 2,042 млрд — в государства-участники СНГ. Импорт сложился в объёме 3,244 млрд долларов, из которых доля стран дальнего зарубежья составила 2,987 млрд, государств-участников СНГ — 257,1 млн.