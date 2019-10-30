Краснодар, , 15:23 — REGNUM Подвижной состав может увеличить нагрузку и объём перевозимого груза до 40% при использовании сочлененных грузовых вагонов, заявил заместитель генерального директора Объединенной вагонной компании Борис Мягков на форуме «PRO//Движение.1520» в Сочи. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба предприятия.

«Вес поезда из полувагонов сочлененного типа составит не стандартные 6 300 тонн, а почти 9 000 тонн», — объяснили в компании.

Отмечается, что предложение об увеличении вместимости соответствует стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2025 года. Напомним, документом предусмотрено значительное увеличение производства сырья, что повлечет за собой рост объема перевозок, в частности угля в восточном направлении.

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