Майкоп, , 15:25 — REGNUM Свыше 770 устройств, защищающих птиц от поражения электрическим током, впервые установили на высоковольтных линиях в Адыгее. На реализацию экологических мероприятий направлено более 2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе адыгейского филиала компании «Россети Кубань».

Специалисты смонтировали оборудование на воздушных линиях 110 кВ «Белореченская тяговая — Шовгеновская», «Промзона — Курганная», «Шовгеновская — Армавир».

Птицезащитное устройство изготовлено из диэлектрических материалов. Оно монтируется на траверсе высоковольтной линии над изолятором, защищая тем самым гирлянду от повреждений, а пернатых — от поражения током.

Кроме того, по словам главного инженера адыгейских электрических сетей Адама Хурая, установка спецоборудования также повышает надежность электроснабжения потребителей, поскольку снижается число отключений из-за «птичьего» фактора.

Читайте также: 5 млрд инвестиций: Адыгея и «Россети» договорились о сотрудничестве